Zwei Unfälle, eine Verletzte auf N 7

Der Unfall ereignete sich am Samstag gegen 23.10 Uhr und ist der zweite Unfall auf gleicher Strecke am gleichen Tag. Die Fahrerin war auf der Nationalstraße 7 von Marnach in Richtung Hosingen unterwegs.

Aus entgegengesetzter Richtung kam ein Fahrzeug mit zwei Insassen und einem gekoppelten Anhänger, auf welchem ein Rally-Fahrzeug transportiert wurde.

Die beiden Insassen gaben der Polizei gegenüber an, dass ihnen die ältere Dame nach einer Kurve auf ihrer Fahrspur entgegen kam. Ein Ausweichmanöver wurde noch versucht, jedoch konnte eine frontale Kollision nicht mehr vermieden werden.

Die beiden Insassen blieben unverletzt, die ältere Dame wurde jedoch mit Verletzungen ins Krankenhaus transportiert. Die Strecke musste bis ungefähr 01.15 Uhr für den Verkehr gesperrt werden.

Die freiwillige Feuerwehr sowie der Rettungsdienst aus Hosingen weilten am Unfallort. Beide Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden und mussten abgeschleppt werden.

Es war der zweite Unfall, der sich gestern laut Polizeibericht auf der N 7 ereignet hat. Nur 20 Minuten zuvor hatte sich ein Abschleppunternehmen danach erkundigt, ob ein weiterer Unfall in Höhe Hoscheid gemeldet wurde.

Dies war laut Polizeiangaben zu diesem Zeitpunkt nicht der Fall. Der Abschleppdienst gab an, dass er bei der Bergung des verunfallten Fahrzeuges Beschädigungen an den Leitplanken bemerkt hatte und ein Verkehrsschild beschädigt wurde.

Die Beamten vor Ort fanden ein umgefahrenes Schild, einen beschädigten Straßenpfosten sowie kaputte Leitplanken vor. Zwischenzeitlich meldete eine unbeteiligte Person den Unfall, welche Angaben bezüglich des Unfallverursachers übermittelte.

Der Fahrer wurde zu Hause aufgesucht und gab den Unfall zu, konnte jedoch keine genauen Angaben machen.Der Atemlufttest ergab überhöhten Alkoholgenuss. Aufgrund des Resultates wurde der Führerschein eingezogen.