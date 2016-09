150 Hundehaufen für die ADR

Wenn das ganze Netz über die ADR diskutiert, ist mit großer Wahrscheinlichkeit Joe Thein im Spiel. Der junge Politiker und Gemeinderat polemisiert immer wieder mit populistischen Aussagen in den sozialen Medien. Während es seinen Wählern zu gefallen scheint, gehen andere gegen ihn vor. So beispielsweise am vergangenen Wochenende in Petingen, Theins Gemeinde.

Im Park hinter dem Gemeindehaus wurden 150 Hundehaufen mit kleinen Fähnchen bestickt, auf denen das ADR-Logo zu sehen war. Der junge ADR-Mann nahm die Aktion scheinbar persönlich. Am Sonntag kritisierte er das Vorgehen auf seiner Facebook-Seite als "ekelhafte Aktion", durch die versucht werde die ADR auf "billigste Art und Weise zu diskreditieren". Er beschuldigte die Verantwortlichen auch, den Park mit Hundekot verschmutzt zu haben.

Einer ebenjener Verantwortlicher sieht das ganz anders. Er veröffentlichte in den sozialen Medien noch am gleichen Tag eine Stellungnahme, in der er das Vorgehen erklärte. "Man könnte denken, dass ich nichts besseres zu tun habe, als 150 Kackwürste zu sammeln und die in den Petinger Park zu transportieren", so Sacha Pepin in seinem Schreiben. Dabei hätten er und seine Freunde vor Ort ein regelrechtes "Eldorado" an Hundekot vorgefunden.

Er selbst bezeichnet die Hundekot-Aktion als "Kunstwerk", die "nur positives" bewirkt habe. Man habe auf die Situation im Park aufmerksam gemacht; die Leute würden nun den Kot sehen, bevor sie hineintreten; die Jugend sei amüsiert gewesen und er selbst habe sein Recht auf Meinungsäußerung wahrgenommen.

Pepin versteht die Kritik von Thein nicht. Er habe sich die Aktion ja bei ihm abgeschaut. Vor etwas mehr als vier Jahren habe der ADR-Politiker etwas auf Facebook veröffentlicht, das Pepin nun in die Realität umgesetzt hat. Damals hatte Thein sich, wie er selbst erklärte, in der Parodie versucht und ein Bild erstellt, auf dem Fähnchen in Hundekot-Häufchen mit verschiedenen Parteilogos (alle außer ADR) zu sehen waren. Eigentlich genau das, was nun in Petingen passiert ist.