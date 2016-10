Selbst die Farc sendet Glückwünsche

Kolumbiens Präsident Juan Manuel Santos hat in seiner ersten persönlichen Reaktion auf die Verleihung des Friedensnobelpreises die Auszeichnung den Opfern des Bürgerkriegs gewidmet. "Ich bin unendlich und aufrichtig dankbar für diese Ehrung", sagte Santos am Freitag in einer Fernsehansprache.

"Ich empfange sie nicht in meinem eigenen Namen, sondern im Namen aller Kolumbianer, insbesondere der Millionen Opfer dieses Konfliktes, unter dem wir mehr als 50 Jahre gelitten haben." "Kolumbianer, dies ist Euer Preis. Er ist für die Opfer und dafür, dass es nicht weitere Opfer gibt", sagte der sichtbar bewegte Santos in der Ansprache im Präsidentenpalast, bei der er die Hand seiner Frau María Clemencia Rodríguez hielt.

"Recibo este premio, no a nombre mío, sino de las víctimas de 50 años de conflicto": @JuanManSantos. https://t.co/tt5EkUkSEm #NobelDePaz pic.twitter.com/YrbpQiZPyh — Noticias RCN (@NoticiasRCN) 7. Oktober 2016

Die Kolumbianer müssten sich versöhnen und vereinen, um den Friedensprozess zu beenden und einen "stabilen und dauerhaften Frieden" zu schaffen. Er empfinde den Preis "als Mandat, ohne Unterlass weiter für den Frieden zu arbeiten". Das Nobel-Komitee hatte am Vormittag verkündet, dass Santos für seine Bemühungen um die Beendigung des Bürgerkriegs mit den Revolutionären Streitkräften Kolumbiens (Farc) mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet werde.

Santos hatte sich seit seinem Amtsantritt für einen Frieden mit der linken Guerillagruppe eingesetzt, um den seit 52 Jahre währenden Konflikt zu beenden. Allerdings wurde der ausgehandelte Friedensvertrag am Sonntag in einem Referendum abgelehnt.

Auch der Farc-Kommandeur Timoleón Jiménez alias Timochenko beglückwünschte in einer Twitter-Mitteilung Präsident Santos, aber auch die beiden Garantiestaaten Kuba und Norwegen sowie die Begleiter des Friedensprozesses, Venezuela und Chile, "ohne die der Frieden unmöglich wäre".

Felicito al presidente Juan Manuel Santos, a garantes Cuba y Noruega, acompañantes Venezuela y Chile sin los cuales seria imposible la Paz — Timoleón Jiménez (@Timochenko_FARC) 7. Oktober 2016

Timochenko hatte zuvor in einer ersten Twitter-Botschaft lediglich geschrieben, den "einzigen Preis", den seine Bewegung erhalten wolle, sei "jener des Friedens mit sozialer Gerechtigkeit".