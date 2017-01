Ladendiebstahl mit Gewalttätigkeiten

Zwei Unbekannte betraten am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr ein Schuhgeschäft in der Grand-Rue in Ettelbrück. Dann fiel der Verkäuferin auf, dass einer der beiden Waren hinter seinem Rücken versteckte.

Als die Angestellte den Mann darauf ansprach, schubste dieser die Frau zur Seite und bedrohte sie mit einem Messer. Beide Personen verliessen den Laden und flüchteten Richtung Bahnhof. Eine Fahndung wurde eingeleitet. Das berichtete die Polizei am Donnerstagmorgen.

Die Beschreibung der beiden Männer:

1. Ein Mann von normaler Statur, kurze schwarze Haare, Dreitagebart, bekleidet mit einem blauen Bodywarmer, einem weissen Pullover und schwarzer Hose.

2. Ein Mann bekleidet mit einem weissen T-Shirt, einer schwarzen Jacke und einer Jeanshose. Derselbe trug eine weisse Tüte bei sich.