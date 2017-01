Australier stellt Boule-Rekord auf - aus Versehen

Der Geschäftsführer des Bowls Club von Cloncurry, Shayne Barwick (46), im australischen Bundesstaat Queensland hielt beim sogenannten Lane Bowls - einer englischen Variante - von Freitag bis Montag durch, insgesamt 73 Stunden, trotz teilweiser sengender Sonne.

Eigentlich hätte er schon viel früher Schluss machen können: "Ich las mir die Regeln und Vorschriften des Guinness-Buchs durch und dachte, ich müsse 73 Stunden spielen, um den Rekord zu brechen. Aber 73 war das Alter von irgend so einem Kerl, der da verzeichnet war." Für die Kategorie Einzelspieler gab es nämlich noch gar keinen Rekord, wie der "North West Star" über die Benefiz-Aktion berichtete.

He's done it! After 73hrs of bowls, Shayne Barwick becomes Guinness World Record @GWR holder, raising funds for club https://t.co/peyTgCe7q1 pic.twitter.com/1cyM9uBrnI