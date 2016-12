Cátia Gonçalves zurückgetreten

Grund für diesen Schritt soll die Kampagne "Madame on Tour - Eng Posch voller Iddien" der LSAP sein, die Frauen dazu bewegen sollte, sich in der Politik und vor allem in der Gemeindepolitik zu engagieren. Sie habe sich mit der Kampagne, in die die Femmes socialistes nicht eingebunden worden seien, nicht identifizieren können, erklärte Cátia Gonçalves gegenüber rtl.lu.

Die Kampagne traf auf Kritik, da sie nach Ansicht vieler Frauen Klischees bediene. Eine der Initiatorinnen, Cécile Hemmen hingegen vertreidigte die Kampagne und meinte vor mehr als zwei Wochen gegenüber dem Tageblatt, dass sie provozieren wollten und dies auch gelungen sei.

Cátia Gonçalves hingegen bedauert, dass die "Poschecampagne" auch in der LSAP zu einer Spaltung geführt habe und dies negative Auswirkungen auf die Solidarität in der Partei habe.