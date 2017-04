A3: Baubeginn ab Herbst 2018

Fünf Jahre soll der Ausbau der A3 dauern. Gebaut soll in verschiedenen Phasen, um den Verkehr so wenig wie möglich zu behindern, hieß es am Freitag auf einer Pressekonferenz zum Ausbau. Baubeginn ist voraussichtlich für den Herbst 2018 vorgesehen. Die Kosten belaufen sich auf 356 Millionen Euro ( ►Link ).

Die A3 ist eine wichtige Verkehrsader Luxemburgs. Jeden Tag nutzen Tausende Grenzgänger die Autobahn. Die Folge sind Staus und Unfälle. Das soll sich nun durch den dreispurigen Ausbau der A3 ändern. Zum Ausbau kommen noch weitere Baumaßnahmen hinzu. Dazu gehören unter anderem eine zusätzliche Pannenspur, der Umbau der Autobahnkreuze Liwingen und Düdelingen sowie Arbeiten am Bettemburger Kreuz.

Allerdings betonte der Infrastrukturminister François Bausch am Freitag: Der Ausbau dient nicht dazu die Situation für die Leute zu verbessern, die die Autobahn zu Spitzenzeiten befahren. Vielmehr steht das Projekt im Zusammenhang mit dem Multimodalzentrum, das in Bettemburg gebaut wird. In dem Logistikzentrum soll späterhin eine Straße-Schiene Verbindung entstehen, d.h. die Frachten von Lastern werden auf Züge gepackt. Das wäre aber nur möglich, wenn vorher die Autobahn verbreitert werde.

Das Kernstück der Autobahn wird angesichts dieser Tatsache auch das Bettemburger Kreuz. Dieses wird direkt an das Logistikzentrum angeschlossen. Zusätzliche Autobahnanschlüsse sollen einen Teil des Lkw-Verkehrs direkt zum Multimodalzentrum in Bettemburg umleiten. Allein dieser Umbau wird rund 45 Millionen Euro kosten.

Pendler können dem Ausbau mit einem lachenden und einem weinenden Augen entgegensehen. Immerhin bedeutet eine weitere Spur vielleicht etwas weniger Stau und Stress zu den Spitzenzeiten. Bis zur endgültigen Fertigstellung werden ab Baubeginn allerdings noch weitere fünf Jahre vergehen.

Roland Fox von der Straßenbauverwaltung erklärt, dass man versuchen werden für die Dauer des Baus auf zwei Spuren je Straßenseite zu verbleiben. Dieses werden dann aber etwas schmaler und die Geschwindigkeit wird auf 70 km/h herunter gesetzt.