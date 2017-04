41 Tote und 120 Verletzte in Ägypten

Bei den Anschlägen in Ägypten ist die Zahl der Toten nun auf 41 gestiegen. Etwa 120 Personen seien verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium in Kairo am Sonntag mit.

Bei der durch einen Selbstmordattentäter ausgelösten Explosion außerhalb einer Kirche in der Mittelmeer-Hafenstadt Alexandria seien 16 Menschen getötet und 41 weitere verwundet worden.

Die Detonation eines Sprengsatzes in der nordägyptischen Stadt Tanta forderte weitere 25 Menschenleben, 78 Gläubige wurden verletzt.

Es handelt sich damit um die schwersten Anschläge auf die christliche Minderheit in Ägypten seit Jahren.