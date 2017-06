Es hat zwar etwas länger gedauert als anfangs geplant. Doch nun ist es soweit: Am Mittwoch empfängt das Kino Scala seine ersten Besucher. Die Einweihung fand am Dienstagabend statt. Fünf Säle umfasst das neue Kino, in denen insgesamt 473 Besucher Platz finden können. Davon ist für jeden reichlich vorhanden, denn die bunte Bestuhlung in den Sälen, von denen der größte 124 Zuschauer fasst, besteht aus extrabreiten Sesseln. Neben bequemen Sitzen dürften auch modernste Projektions- und Tontechnik dafür sorgen, dass nicht nur für Freunde der siebten Kunst ein Kinobesuch in Diekirch zum Erlebnis wird.