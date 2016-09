Angriffe in Aleppo gehen weiter

Zwei Tage nach dem Ende der Waffenruhe in Syrien ist die umkämpfte Großstadt Aleppo erneut zum Ziel heftiger Luftangriffe geworden. Wie ein Korrespondent der Nachrichtenagentur AFP berichtete, wurden vor allem in der Nacht zum Mittwoch dutzende Angriffe auf die Stadt und ihre Umgebung geflogen.

Von Mitternacht und bis in die frühen Morgenstunden sei die Stadt von mehr als hundert Explosionen erschüttert worden. Wie viele Menschen getötet oder verletzt wurden und wer die Angriffe geflogen hat, war zunächst unklar.

Die syrische und die russische Luftwaffe greifen jedoch immer wieder von der Opposition gehaltene Wohngebiete in Aleppo an. Die einstige Wirtschafts- und Kulturmetropole ist seit Mitte 2012 in einen von den Rebellen kontrollierten Osten und einen von den Regierungstruppen beherrschten Westen geteilt.

Wie syrische Staatsmedien am Mittwoch berichteten, wurde auch der Westteil der Stadt beschossen. Bei Granatangriffen der Rebellen seien im Stadtviertel Salahedin zwei Menschen getötet und sieben weitere verletzt worden, berichtete die Nachrichtenagentur Sana. Nach Angaben der syrischen Beobachtungsstelle, die ihre Informationen von einem Netzwerk von Aktivisten vor Ort bezieht, gab es in der Nacht auch am südwestlichen Stadtrand heftige Kämpfe.

Die zuvor schon brüchige Waffenruhe war am Montag von der syrischen Armee für beendet erklärt worden, seither entbrannten die Kämpfe wieder mit voller Wucht. Nach dem Beschuss eines Hilfskonvois mit mehrere Toten stellte die UNO ihre Hilfslieferungen in dem Bürgerkriegsland vorerst ein. Die USA machen Russland für den Angriff verantwortlich.