Protest vor der rumänischen Botschaft

In den vergangenen Tagen fanden in Rumänien Proteste gegen die neue rumänische Regierung stat. Sie hatte per Dekret eine Lockerung des Anti-Korruptions-Gesetzes beschlossen. Sie käme Tausenden Kriminellen zugute und anderen Politikern, die wegen Korruption verurteilt worden sind. Überall in Europa hatten sich Menschen den Protesten in Rumänien angeschlossen. Am Samstagabend dann war die Regierung zurückgerudert. Ministerpräsident Sorin Grindeanu will die umstrittene Eilverordnung heute aufheben.