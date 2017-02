Präsident kämpft für Familieninteressen

"Meine Tochter ist eine großartige Person", twitterte US-Präsident Donald Trump am Mittwochnachmittag. Sie wurde "so unfair" von der Kaufhauskette Nordstrom behandelt. "Schrecklich."

My daughter Ivanka has been treated so unfairly by @Nordstrom. She is a great person -- always pushing me to do the right thing! Terrible!