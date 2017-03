Jesus blieb nicht verschont

Ein nicht alltägliches Bild bot sich den Menschen gestern in der Kirche in Bettemburg. Gleich mehrere Personen meldeten der Polizei, dass dort Vandalismus begangen wurde und Kerzen umgeworfen wurden, was zu einem Brand führte. Die Feuerwehr rückte an und musste brennende Gegenstände wie Fahnen, Bücher und Pinnwände löschen. Das schreibt die Polizei in ihrem Bericht.

Als wenig später die Polizei eintraf, bot sich ihnen ein Bild der Verwüstung. Statuen, Blumenkübel und Kerzenständer waren zu Boden geworfen und beschädigt worden. Selbst vor Jesus hatte der Vandale nicht halt gemacht.

Die Staatsanwaltschaft wurde in Kenntnis gesetzt, wie die Polizei berichtet. Diese ordnete die Spurensicherung an. Die Beamten der Kriminalpolizei wurden mit den Ermittlungen befasst.

In der Kirche wurde ein sichtlich verwirrter Mann angetroffen, welcher barfuß war und sich nicht ausweisen konnte, berichtet die Polizei. Aufgrund seiner Äußerungen sei er der Tat verdächtigt und mit zur Dienststelle genommen worden. Aufgrund seiner Verfassung und des gesundheitlichen Zustandes wurde der Mann ins Krankenhaus eingewiesen.