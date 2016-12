Eine neue Bombardier Q400

Einem diesbezüglichen Vorschlag der Geschäftsleitung habe der Verwaltungsrat der LuxairGroup bei seiner letzten Sitzung am 9. Dezember 2016 zugestimmt. Das teilte die Gesellschaft am Dienstagabend in einer Pressemeldung mit. Die Lieferung einer neuen Bombardier Q400 NextGen werde somit beim kanadischen Flugzeugbauer Bombardier Commercial Aircraft in Auftrag gegeben. Die Inbetriebnahme ist für Oktober 2017 geplant.

Dank zusätzlicher Kapazität will die Luxemburger Fluggesellschaft ihr Netz an Flugzielen weiter ausbauen und die Flughäufigkeit optimieren. Das Angebot wird demnach breiter gefächert und die Serviceleistungen für die Kunden erweitert, schreibt die Luxair.

Mit dieser Reaktion auf den steigenden Bedarf des Marktes festige die Gesellschaft, trotz des wachsenden Konkurrenzdrucks vor allem durch den Low-Cost-Sektor, nicht nur ihre Position sondern leiste ebenfalls einen wesentlichen Beitrag zum Wachstum des Flughafens Luxemburg, schreibt das Unternehmen.

Die Flotte der Luxair wird dann aus 11 Bombardier Q400, 2 Boeing 737-700 und 4 Boeing 737-800 bestehen.