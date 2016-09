Die neue Farage

Die Europaabgeordnete Diane James wurde von den Parteimitgliedern zur Nachfolgerin des bisherigen, charismatischen Ukip-Chefs Nigel Farage gewählt, wie auf einem Parteitag der Rechtspopulisten am Freitag im südenglischen Bournemouth bekannt gegeben wurde.

Die 56-Jährige ist die erste Frau an der Spitze der Anti-Einwanderungs-Partei. Brexit-Vorkämpfer Farage hatte kurz nach dem historischen Votum der Briten für einen Austritt aus der Europäischen Union im Juli seinen Rücktritt erklärt. Er begründete dies damit, dass er sein politisches Ziel durch das Brexit-Votum erreicht habe.

"I am not Nigel-like, or even Nigel-lite" says new #UKIP leader @DianeJamesMEP @UKIP @Nigel_Farage https://t.co/RntJOQagYL