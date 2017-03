Nach Personenkontrolle folgt Razzia

Drei Männer verhielten sich in unmittelbarer Nähe zum Drogenhilfszentrums im Bahnhofsviertel verdächtig, heißt es am Montag von der Polizei. Sie versuchten sich hinter dem Gebäude vor einer Polizeistreife zu verstecken. Unweit von ihnen wurden kurz daruf mehrere Kugeln Kokain und Heroin am Boden gefunden.

Die drei wurden zunächst festgenommen. Einer war der Polizei als Drogendealer bekannt. Bei ihm wurde Bargeld sowie mehrere Mobiltelefone gefunden. In seinem Fahrzeug wurde weiteres Bargeld sowie Drogen sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft wurde informiert. Seine beiden Begleiter wurden laufen gelassen.

In diesem Zusammenhang gab es am gleichen Tag zwei Hausdurchsuchungen. Dabei wurden Drogenuntensilien, Pillen, Kokain, Heroin, Wasserpfeifen, Mobiltelefone sowie Streckmittel für die Drogen sichergestellt. In einer Wohnung wurden zwei weitere Männer festgenommen. Der Dealer sowie die beiden Männer aus der Wohnung sitzen jetzt in Untersuchungshaft.