Dax tastet sich weiter von Rekord zu Rekord

Der deutsche Leitindex stieg um 0,7 Prozent auf 12.783 Punkte und übertraf damit seine erst am Montag aufgestellte Bestmarke. Der EuroStoxx50 legte 0,6 Prozent auf 3662 Punkte zu.

"Nachdem in den vergangenen Monaten eher die Politik das Geschehen an den Börsen und damit auch am deutschen Aktienmarkt bestimmt hat, dürften nun die Zahlen aus den Unternehmen innerhalb der laufenden Berichtssaison in den Vordergrund rücken", sagte CMC-Markets Analyst Jochen Stanzl. Für die Wall Street signalisierten die US-Futures zur Eröffnung geringfügig höhere Kurse.

Unterstützt wurde die gute Stimmung von deutschen Konjunkturdaten. Trotz politischen Gegenwinds setzen die deutschen Außenhändler im März neue Rekordmarken. Die Produktion von Industrie, Energieversorgern und Baubranche sank zwar leicht um 0,4 Prozent, lag in den ersten drei Monaten aber insgesamt im Plus. Zudem verharrte der Euro knapp unter 1,09 Dollar. Damit dürften sich die Chancen der europäischen Unternehmen auf dem Weltmarkt vorerst nicht verschlechtern.

Allerdings waren die Umsätze Börsianern zufolge eher gering. Dies sorgte für teils hohe Schwankungen. "Viele Anleger bleiben trotz des Sieges von Macron am Sonntag auf der Hut", sagte ein Händler. Nach der Wahl von Emmanuel Macron zum französischen Präsidenten hatte der Dax am Montag seine Rekordfahrt der Vorwoche wieder aufgenommen, dann bremsten Gewinnmitnahmen.