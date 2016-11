EU vor neuen Herausforderungen

"Die Welt wird nicht einfacher." Das ist der erste Satz Jean Asselborns als Reaktion auf den Ausgang der US-Wahl vergangene Nacht. Luxemburgs Außenminister sieht etliche Parallelen zur Brexit-Abstimmung der Briten. Auch Trump zog in den Wahlkampf gegen das Establishment. In Großbritannien richtete sich der Ärger gegen Brüssel. Doch wie soll ein Milliardär, der selbst zu diesem Establishment gehört, gegen diesen vorgehen, fragt Asselborn. Wie in Großbritannien operierte das Wahlkampfteam Trumps mit Slogans. In Großbritannien habe das Nein zu Europa gewonnen und jetzt wisse man nicht so richtig weiter.

Widersprüchlich seien die Versprechen des neuen US-Präsidenten bezüglich der Steuerpolitik, da er doch selbst für eine geringere Belastung der Vermögenden eintrete. Ähnliches ließe sich auch von der Sozialpolitik sagen, wolle doch Trump ausgerechnet die neue Gesundheitsversicherung Obamacare abschaffen. Fragen wirft laut Asselborn auch Trumps Ankündigung, alle Illegalen aus den USA zu schmeißen. Dabei hielten diese rund 11 Millionen Menschen ja das Wirtschaftssystem mit am laufen.

Trumps Wahl wird die EU vor großen Herausforderungen stellen. Trump sei der erste neugewählte Präsident, der Europa in seiner ersten Rede nicht genannt habe, hat Asselborn festgestellt. Falls die USA tatsächlich eine isolationistische Politik betreiben werden, müsse sich die EU Fragen über ihren wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt stellen, inwiefern sie tatsächlich bereit ist, als wirkliche Gemeinschaft aufzutreten.