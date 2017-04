Ein tierisches Vergnügen

In den letzten Wochen wurde renoviert, Neues geplant und umgesetzt. In die Kinderspielplätze wurde investiert: Der Wasserspielplatz wird gerade vergrößert. Eine ganz neue Attraktion entsteht mit dem Barfußpfad, bei dem die Besucher besondere Sinneseindrücke erleben können. 2.254 Tiere, darunter 200 verschiedene Spezies, sind im Park zu sehen. Und immer wieder kommen neue hinzu.

Tierische Neuigkeiten gibt es auch dieses Jahr wieder: Im Park haben zum ersten Mal kleine Flamingos das Licht der Welt erblickt. Die beiden sind am 13. und 23. Februar geschlüpft und haben noch kein pinkes Federkleid. Zwei Wallabys tragen ebenfalls ein Kleines mit sich in ihrem Beutel herum. Wer sehen will, wie Enten aus ihren Eiern schlüpfen, sollte einmal im Brutraum vorbeischauen. 2016 haben 235.000 Besucher den Weg nach Bettemburg gefunden, das waren etwas weniger als im Vorjahr. An Wochenenden mit gutem Wetter werden bis zu 5.000 Besucher gezählt.

In und rund um Bettemburg gibt es momentan viele Baustellen. Der Weg durch die Ortschaft bis zur route de Mondorf ist ausgeschildert. Aufgrund des Parkplatzproblems direkt vor dem Park werden dieses Jahr wieder Shuttlebusse eingesetzt. Diese bringen die Besucher jeden Sonn- und Feiertag vom Bahnhof bis zum Park.

Der Park ist ab heute täglich von 9.30 Uhr bis 19.00 Uhr geöffnet. Letzter Einlass ist um 18.00 Uhr. Die Häuser „Amazonia“ und „Madagaskar“ sind von 11.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. Hunde sind grundsätzlich an der Leine erlaubt, außer in „Amazonia“, „Madagaskar“ und im Streichelzoo