Hausunterricht nimmt zu

Beim Hausunterricht werden Kinder bzw. Jugendliche zu Hause von den Eltern oder von Privatlehrern statt in Schulen unterrichtet. Diese Praxis hat in den letzten Jahren in Luxemburg zugenommen. Wie der Bildungsminister Claude Meisch in seiner Antwort auf eine parlamentarische Anfrage des Grünen-Abgeordneten Claude Adam erklärt, hat sich die Anzahl der Schüler die zu Hause unterrichtet werden in den letzten fünf Jahren nahezu vervierfacht.

Wurden im Schuljahr 2011/12 18 Kinder bzw. Jugendliche zu Hause unterrichtet, sind es in diesem Schuljahr bereits 70. Claude Meisch unterstreicht, dass die Mehrheit des Hausunterrichts Schüler aus der Grundschule betrifft. So werden im Schuljahr 2016/17 lediglich zwei Schüler aus der Sekundarstufe zu Hause unterrichtet. Der Bildungsminister hebt des Weiteren hervor, dass es momentan keine spezifische Regelung für die Betreuung und die Kontrolle des Hausunterrichts für Sekundarschüler gibt. Allerdings werde in Kürze ein entsprechender Text im Parlament vorgestellt.