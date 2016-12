Das "Gemengeforum" ist zufrieden

Das "Gemengeforum" ist eine Unterorganisation der LSAP, in dem die Gemeindevertreter (Bürgermeister, Schöffen und Räte) der Sozialisten vertreten sind. Am Mittwoch zeigte sich das Gremium zufrieden mit der am Vortag im Parlament verabschiedeten Reform der Gemeindefinanzen. Sie wollten nach dem Votum den Repräsentanten der verschiedenen Gemeinden noch einmal das Wort geben, so Tom Jungen, der Vorsitzende des "Gemengeforums".

Die Unterorganisation des LSAP begrüßt die Annahme des Gesetzentwurfs im Parlament. Innenminister Dan Kersch, ehemaliger Bürgermeister und Syvicol-Chef, hätte etwas erreicht, woran seine beiden CSV-Vorgänger gescheitert seien. Und das obwohl ein parteiübergreifender prinzipieller Konsens existiert hätte, dass die Gemeindefinanzierung reformiert werden müsste. Die Reform sei ein wichtiger Schritt in Richtung mehr Gerechtigkeit. Außerdem würden viele Gemeinden mehr Geld erhalten und könnten somit die öffentlichen Dienstleitungen verbessern. Die Reform trage der reellen Belastung der Kommunen Rechnung, so Jungen. Unter anderem die Entlastung der Gemeinden, die nicht mehr für die Gehälter der Lehrer der Grundschulen aufkommen müssten, sei eine langjährige Forderung der LSAP gewesen.

Die Reform sei nicht perfekt, so das "Gemengeforum". Es weist aber die Kritik zurück, dass das neue Gemeindefinanzierungsgesetz die "Flächengemeinden" benachteilige, wie es die CSV behauptete. Der Alternativvorschlag der Christlich-Sozialen sei ein Schritt in Richtung "mehr Ungerechtigkeit", kommentierte Tom Jungen weiter. Er bevorteile vor allem die CSV-Gemeinden, fügte Marcel Mack, Gemeinderat aus Rambrouch hinzu. Erstaunlich sei auch, dass der Vorschlag erst einen Tag vor dem Votum des Gesetzes im Abgeordnetenhaus publik gemacht wurde. Für die LSAP ist es auf jeden Fall unannehmbar, dass die Reform der Gemeindefinanzierung an die Territorialreform oder an die Grundsteuer gekoppelt wird. Letztere müsse in einem gesamtsteuerlichen Kontext gesehen werden, so Jungen. Auch die Schaffung einer öffentlichen-rechtlichen Einrichtung, des „Großherzoglichen Feuerwehr- und Rettungsdienstes (Corps grand-ducal d’incendie et de secours - CGDIS) im Rettungswesen, werde nicht zu einer Mehrbelastung für die Gemeinden führen. Das Geld sei schon da, so der Präsident des "Gemengeforums".

Anschließend illustrierten Vertreter aus allen Regionen Luxemburgs mit Zahlenbeispielen, dass die Reform ein Schritt hin zu einer gerechteren Behandlung der Kommunen ist. Zum Beispiel Batringen und Strassen, zwei fast identische Gemeinden würden nun quasi den selben Betrag erhalten.

Dan Biancalana, der Bürgermeister von Düdelingen erinnerte daran, dass die Südgemeinden bisher weniger Geld zugesprochen bekamen, als dieKommunen der anderen Regionen. Durch ihre starke Besiedelung, den wirtschaftlichen Aktivitäten und ihre sozio-ökonomische Zusammensetzung müssten sie jedoch mehr Aufgaben bewältigen, als ländliche Gemeinden. Das neue System helfe den sozialen Zusammenhalt in den Gemeinden zu verbessern, so Biancalana. 47 der 90 Millionen an staatlichen Hilfen gehen in den Süden.

Auch Marcel Maack verteidigte die Reform. Sicher, es gebe Gewinner-Gemeinden, 18 an der Zahl, unter anderem Wiltz oder Ettelbrück. Aber das sei verständlich, weil diese Kommunen viele Missionen hätten, aber bisher stiefmütterlich behandelt worden seien. Die pro Kopf-Hilfe im Norden liege über dem nationalen Durchschnitt, betonte Maack. Und die 17 so genannten Verlierer-Gemeinden würden durch die Kompensationen nicht weniger Geld erhalten. Diese seien nicht zeitlich begrenzt worden, ergänzte Tom Jungen. Sie könnten sogar angepasst werden, wenn die Berechnungsbasis von 2015 sich drastisch verändere.

Der Schöffe aus Junglisten Mike Hagen schlug in die gleiche Kerbe. Ungleichheiten würden beseitigt. So hat im alten System zum Beispiel Echternach fast 1.000 Euro pro Kopf weniger an staatlichen Zuwendungen bekommen, wie Mompach, obwohl die Abteistadt mehr Aufgaben zu bewältigen hätte. Junglisnter, als CDA (centre de développement et d'attraction) würde 13,6 Prozent mehr bekommen und das sei gut so.

Jetzt ginge es darum die Bevölkerung über die Neuerungen zu informieren, so die Vertreter des "Gemengeforums". Dann, 2022 werde eine erste Bilanz des neuen Systems gezogen. Wie Minister Dan Kersch ist das "Gemengeforum" zuversichtlich, dass nach kurzer Zeit die "Verlierer-Gemeinden" die Kompensierungen nicht mehr brauchen werden.