Die Frist zum Einschreiben – ein bürgerlicher Akt, so die Vereinigung – läuft noch bis zum 13. Juli. Das CLAE verweist in dem Zusammenhang auf den nationalen Aktionstag am Samstag, 1. Juli, bei dem landesweit Gemeinden ihre Büros speziell öffnen, damit ausländische Mitbürger sich einschreiben können.Auf der Internetseite der nationalen Kampagne jepeuxvoter.lu findet man die Liste aller Gemeinden, die bei dieser Aktion mitmachen, sowie die genauen Öffnungszeiten der Büros an diesem Samstag. Auf dieser Internetseite findet der Interessierte natürlich auch alle anderen relevanten Informationen.

Um sich als ausländischer Einwohner an den Gemeindewahlen beteiligen zu dürfen, muss man großjährig sein und seit mindestens fünf Jahren in Luxemburg leben.