Schüsse auf den Champs-Elysées

Bei einer Schießerei auf den Champs-Elysees in Paris sind nach Behördenangaben ein Polizist und einer der Angreifer getötet worden. Zudem habe es zwei Verletzte gegeben, verlautete am Donnerstagabend aus dem Innenministerium.

Polizeikreisen zufolge gab es insgesamt wohl zwei Angreifer. Das Motiv war zunächst unklar. Während einer der Insider sagte, ein Terroranschlag sei wahrscheinlich, sagten drei andere, es könne sich um einen versuchten Raub handeln. Einem Zeugen zufolge stieg ein Mann aus einem Auto aus, eröffnete mit einem Sturmfeuergewehr vom Typ Kalaschnikow das Feuer und traf einen Polizisten.

Hier die letzten Entwicklungen:

Tirs sur les Champs-Elysées: François Hollande a convoqué un conseil de défense vendredi matin pic.twitter.com/Rl5QJJfbZW — BFMTV (@BFMTV) 20. April 2017

.@fhollande "Nous sommes convaincus que les pistes sont d'ordre terroriste. Le parquet antiterroriste a été saisi." — Élysée (@Elysee) 20. April 2017

Die Dschihadistenmiliz IS reklamiert den Angriff in Paris über ihre Nachrichtenagentur Amaq für sich.Die ganze Ansprache des Präsidenten können sie hier sehen:Der französische Präsident nach seiner Krisensitzung eine Ansprache an die Franzosen. Es gebe "Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund".Die Polizei führte beim erschossenen Täter einen Hausdurchsuchung durch.Nach Fillon sagt auch Marine Le Pen ihre Reise in ein Tierheim nach Montceau-les-Mines ab.Laut Polizeikreisen wurde auch eine Touristin leicht verletzt, als eine Kugel sie am Knie traf. Über ihre Nationalität ist noch nichts gewusst.Der Präsidentschaftskandidat François Fillon sagt seine in die Haute-Savoie geplante Reise wegen der Schießerei in Paris ab.Die Polizei sucht über Anzeige nach einem Komplizen. Er soll mit dem Thalys von Belgien aus nach Paris gefahren sein.Wie das Innenministerium klar stellt, ist kein zweiter Polizist getötet worden. Es wird nicht ausgeschlossen, dass der erschossene Täter Komplizen hatte.Laut vorübergehender Bilanz aus Polizeikreisen sind zwei Polizisten () sowie einer der Angreifer getötet worden. Ein weiterer Polizist ist schwer verletzt.Der französische Präsident François Hollande ist gerade in einer Krisensitzung und wird sich danach in einer Ansprache an die Franzosen wenden.Polizeikreisen zufolge erliegt ein zweiter Polizist seinen Verletzungen.Der Angreifer auf Polizisten auf dem Pariser Prachtboulevard Champs-Élysées ist von der Polizei getötet worden. Das bestätigte eine Sprecherin der Polizeipräfektur der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstagabend.US-Präsident Donald Trump hat Frankreich nach den tödlichen Schüssen auf Polizisten in Paris sein Beileid ausgesprochen. "Es sieht nach einem weiteren Terroranschlag aus", sagte Trump am Donnerstag.Laut der Nachrichtenagentur Reuters war der erschossene Täter den Behörden bekannt. Sein Komplize sei noch auf der Flucht.Ein Polizeigewerkschafter sagte nach Angaben des Senders BFMTV, derzeit werde weder ein krimineller Hintergrund noch ein Terrorakt ausgeschlossen.Die Antiterror-Staatsanwaltschaft ermittelt zu dem Champs-Elysées-Angriff in Paris