Auto rast in Menschenmenge - ein Toter

Ein Reuters-Reporter zählte am Donnerstag zunächst zehn Menschen, die vor Ort behandelt wurden. Die Polizei riegelte die Umgebung ab. Der Hintergrund des Vorfalls war zunächst unklar.

Fotos in sozialen Netzwerken zeigten ein Auto, das auf den Gehweg gefahren war und an einem Laternenpfahl und Stahlbarrieren mit zwei Reifen in der Luft zum Stehen kam. Die Barrieren sind aufgestellt worden, damit Wagen nicht auf den Gehweg gelangen können.

Übermittelte Agenturfotos vom erwähnten Reuters-Fotografen ließen recht schnell möglicherweise auf mindestens einen Toten schließen.

BREAKING: First responders on scene after multiple pedestrians were reportedly struck by car in #TimesSquare. Photo via @gb__. pic.twitter.com/ThYkKERNfU — Spectrum News NY1 (@NY1) 18. Mai 2017

Der Times Square ist einer der belebtesten Plätze der Welt. Der für seine Leuchtreklamen bekannte Platz an der Kreuzung Broadway und Seventh Avenue ist auch bei Touristen sehr beliebt.

Due to a vehicle collision with pedestrian injuries, emergency vehicles are in the area of #TimesSquare. Expect delays in the area. — NYPD NEWS (@NYPDnews) 18. Mai 2017

JUST IN: One person dead, multiple injuries after car drives into pedestrians in Times Square https://t.co/8fBrHXLniJ pic.twitter.com/3NGo2hZ4rs — necn (@NECN) 18. Mai 2017