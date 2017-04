Fond-de-Gras: Saison beginnt am 1. Mai

Der Natur- und Eisenbahnpark gehört inzwischen zu den bekanntesten Touristenattraktionen des Landes, nicht nur wegen der bereits erwähnten Eisenbahnlinien, die man entweder mit Zügen aus der „Belle époque“ oder dem Bergarbeiter-Express zur Grube Doihl in Lasauvage befahren kann.

Das inzwischen zum Museum avancierte Gelände hat viel mehr zu bieten: eine Ausstellung unter freiem Himmel von Objekten aus der Zeit der zweiten industriellen Revolution, der Pionier-Zeit der Erzgruben und der eisenverarbeitenden Epoche, Erinnerungen an eine romantisch-nostalgische Natur und die „gute alte Zeit“. Seit Jahren sind alle Akteure, sowohl des „Train 1900“ als auch der „Minettsbunn“ und der Asbl., zu der die Gemeinden Differdingen und Petingen gehören, darum bemüht, diesen touristischen Standort par excellence mit neuen und originellen Ideen aufzuwerten.

In diesem Jahr gibt es im Fond-de-Gras somit mehrere Neuheiten. So sollen auf den normalen Gleisen der traditionellen Strecke ab August auch sechs Fahrrad-Draisinen zum Einsatz kommen, die insgesamt 24 Personen transportieren können. Vorgesehen ist auch, ein Informationsbüro für Touristen in den Räumlichkeiten der „Epicerie Birkel“ zu eröffnen und die sanitären Anlagen auszubauen. Zur Eröffnung an diesem Wochenende gibt es im Museum zusätzlich eine Ausstellung der luxemburgischen Künstler Carlo Feyereisen und Rom Lammar. Feyereisens Schöpfungen sind als Steam-Punk-Kreationen einzustufen. Sie zeigen aus üblichen industriellen Gegenständen zusammengesetzte Objekte, in ihrer Originalität kaum zu übertreffen, derweil Rom Lammar mit seinen abstrakten und farbenfrohen Kombinationen eine ganz spezifische intimistische Stimmung herbeizaubert.

Sonderfahrten mit der Cockerill-Lok 503Kulinarische Ausstellung „Echappée culinaire“Tag der Schulen/Fahrten mit dem „Train 1900“ und der „Minettsbunn“Energy Kids’ Day/Für Kinder zum Thema EnergieAusstellung „Konscht am Minett“Blues ExpressAutofahren wie früherTag der offenen Tür „Train 1900“Steampunk-ConventionNikolauszügeBarbara-FeierAlle Informationen findet man auf der Internet-Seite www.minettpark.lu