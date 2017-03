Erfolge für die Polizei

Am Mittwochnachmittag wurde einer Frau beim Verlassen eines Geschäftes, in der rue du Fort Bourbon, ihr Mobiltelefon gewaltsam aus der Hand gerissen. Der Täter flüchtete anschliessend in Richtung Avenue de la Gare. Nach der eingeleiteten Fahndung, konnte der Dieb in der rue de Bonnevoie gestellt werden. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme des Täters an. Er wird dem Untersuchungsrichter vorgeführt.

Am frühen Mittwochmorgen gegen vier Uhr wurde der Polizei ein verdächtiges Fahrzeug in Diekirch gemeldet. Die Polizei leitete eine Fahndung ein und konnte das Fahrzeug etwas später in Weiswampach stoppen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass sich Diebesgut (gestohlenes Arbeitsmaterial) im Wagen befand. Das Diebesgut konnte mindestens zwei Diebstählen zugeordnet werden, die in der gleichen Nacht begangen wurden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Diekirch wurden die beiden Insassen festgenommen und dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Der Wagen und das sichergestellte Diebesgut wurden beschlagnahmt.

In der Nacht zum Donnerstag wurde auf dem Parkplatz in Kockelscheuer ein grauer SUV Porsche Cayennes S mit den Erkennungstafeln YG8852 (L) gestohlen.