Drei Tage Staatstrauer für Castro

Das Zentralkomitee der Arbeiterpartei, das Präsidium der Obersten Volksversammlung und das Kabinett in Pjöngjang hätten beschlossen, dass die Flaggen an wichtigen öffentlichen Gebäuden und Plätzen auf halbmast gesetzt werden, berichteten die Staatsmedien am Montag. Das Regime entsandte außerdem eine hochrangig besetzte Trauerdelegation nach Kuba.

Obwohl Castro gestorben sei, würden "seine Taten für die kubanische Revolution und die brüderlichen Beziehungen der Freundschaft zwischen beiden Ländern für immer fortbestehen", hieß es in einem Kondolenzschreiben des Präsidenten des Präsidiums der Obersten Volksversammlung, Kim Yong Nam, und des Premierministers Pak Pong Ju an Castros Bruder Raul Castro.

Kuba ist einer der wenigen Staaten, die seit Jahrzehnten enge Kontakte zum international isolierten Regime in Pjöngjang pflegen. Beide Länder hatten 1960 diplomatische Beziehungen aufgenommen, 1986 reiste Fidel Castro zu einem Staatsbesuch nach Nordkorea. Castro, der die sozialistische Karibikinsel 47 Jahre lang regierte, war am Freitagabend im Alter von 90 Jahren gestorben.