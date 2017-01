Dachdecker nach Sturz verletzt

Bei Renovierungsarbeiten an einem Gebäude in der route de Luxembourg stürzt am Montagmorgen ein Angestellter eines Dachdeckerbetriebes aus einer Höhe von bis zu sechs Meter in die Tiefe.

Er kam nach der Erstversorgung vor Ort ins nächste Krankenhaus. Er war nach dem Unfall ansprechbar, heißt es von der Polizei.

Warum der Mann vom Gerüst stürzte, ist noch unklar. Die Staatsanwaltschaft und die Gewerbeinspektion (ITM) sind in den Fall eingeschaltet.