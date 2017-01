Veruntreuung von Firmengeldern

Im Jahr 2013 hatte er eine Firma gegründet, um die Sportveranstaltung Ironman 70.3 in Remich zu organisieren. Nach zwei Ausgaben musste seine Firma aber Konkurs anmelden. Er sei, so der Mann vor Gericht, nicht mehr in der Lage gewesen, für die amerikanische Franchisefirma zu zahlen.

Der Mann habe außerdem 3.000 Euro vom Firmenkonto für private Zwecke verwendet. C.W. betonte, dies habe er getan, weil er diese Summe ebenfalls von seinem privaten Kapital in die Firma gepumpt habe. Laut der Verteidigung liege beim Beschuldigten keine böse Absicht vor, Firmengelder zu veruntreuen.

In einem Interview mitim März 2015 hatte C.W. gesagt, er habe "ein reines Gewissen". Mit böser Absicht sei nichts geschehen, als Firma habe man ein Projekt gehabt, das die Straße halten würde; allerdings habe man das Vorhanden-sein-müssen von Liquiditäten stark unterschätzt. Einmal in Schieflage, hätte man dies nicht mehr ausgleichen können. Auch persönlich habe er "nichts" mehr gehabt. C.W. fühlte sich als "Sündenbock", da er das Event mit allen Risiken aufgebaut hätte, und dann hätte der Franchisenehmer ein "fertiges" Produkt nur noch übernehmen müssen – und er sei für alle Probleme verantwortlich gemacht worden.

Die Staatsanwaltschaft hingegen meinte im Prozess, er habe große Fehler bei der Verwaltung begangen. Gefordert wurde eine Haftstrafe von einem Jahr auf Bewährung sowie eine Geldbuße. Das Urteil ergeht am 2. Februar.