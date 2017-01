Führerscheine, Fahrerflucht, Drogen

So in Esch/Alzette, wo ein Fahrer ohne Licht unterwegs war und über einen Bürgersteig fuhr. Bei einer Autofahrerin, die wegen Missachtung der Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Escher Autobahn angehalten wurde, war der Test ebenfalls positiv.

In Steinfort prallte ein Fahrer mit seinem Wagen gegen mehrere Verkehrsschilder. Weil ein Scheinwerferlicht nicht funktionierte, wurde ein Fahrer in Petingen gestoppt. Wie sich herausstellte hatte der Mann zuvor in Rodingen einen Unfall mit Fahrerflucht verursacht, und dabei mehrere Wagen beschädigt. Ein Alkoholtest verlief positiv.

In Foetz wurden die Beamten auf einen Fahrer aufmerksam, der sich auf einem Parkplatz mit seinem Wagen im Schnee-Driften übte. Auch hier war Alkohol im Spiel.

In Esch/Alzette dann wurde gegen 02.30 Uhr ein Lieferwagen angehalten. Der Fahrer war in Schlangenlinien unterwegs und fuhr ohne Licht. Der Mann, der offensichtlich zu viel getrunken hatte, war nicht in der Lage den Alkoholtest ordnungsgemäß durchzuführen. Da er eine Blutprobe verweigerte, wurde ihm der Führerschein entzogen

In Petingen wurde einer Fahrerin, die gegen zwei abgestellte Autos gefahren war, eine Blutprobe im Krankenhaus abverlangt.

In Luxemburg beschädigte ein Fahrer in einem Parkhaus gleich mehrere Wagen. Zeugen konnten ihn an einer Weiterfahrt hindern. Der Mann hatte zu viel getrunken.

In Differdingen dann stießen die Beamten bei einer Kontrolle auf einen Fahrer, der trotz Fahrverbots unterwegs war. Das Auto wurde beschlagnahmt. Anzeige erstattet.

In Luxemburg-Stadt fielen der Polizei drei Männer auf, die offensichtlich mit Drogen handelten. Zwei von ihnen ergriffen die Flucht, wurden aber kurze Zeit später gestellt. Einer von ihnen wurde als Drogenhändler überführt. Die Drogen, die Mobiltelefone und Bargeld wurden beschlagnahmt. Es folgte eine Hausdurchsuchung und eine Scanner-Untersuchung, da der Verdacht bestand, der Mann habe Drogen geschluckt, um diese vor den Beamten zu verstecken.

In einem Geschäft in Foetz ertappten Ladendetektive zwei Personen, die versuchten Elektronikgeräte zu stehlen. Sie wurden festgenommen.