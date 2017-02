Großbrand: rue de Prague gesperrt

Feueralarm am Donnerstagmorogen in der Rue de Prague in Luxemburg-Stadt. Dicker Rauch stand über einem leerstehenden Wohnhaus. Die Feuerwehr war schnell zur Stelle. Laut Rettungskräften war das Feuer schnell gelöscht.

Die Brandursache ist noch völlig unklar. Das Haus wird regelmäßig von Obdachlosen in Beschlag genommen.Laut Polizeiangaben ist die Straße gesperrt, wenn man vom Boulevard de la Pétrusse nach unten in den Stadtgrund fahren will. In die Gegenrichtung ist die Straße befahrbar.