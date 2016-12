Der russische Transportminister Maxime Sokolow stellte am Donnerstagmorgen klar, dass es an Bord der verunglückten Maschine "keine Explosion" gegeben habe. Nach ersten Auswertungen der beiden Flugschreiber gehen die Ermittler von einem technischen Problem aus. Sokolow erklärt, dass es "auf jeden Fall ein technisches Problem" gegeben habe. Jetzt müssten die Experten der Untersuchungskommission klären, wieso es hierzu gekommen sei.

Auch wenn der Absturz durch ein "anormales Funktionieren" der Maschine verursacht wurde und sich "mit Sicherheit" keine Explosion an Bord ereignet habe, werde ein Terrorakt nicht ausgeschlossen, sagte der Chef der Flugsicherheit der russischen Luftwaffe, Sergej Bainetow, am Donnerstag.

Der Absturz eines russischen Flugzeugs auf dem Weg nach Syrien hat 92 Menschen das Leben gekostet. Die Maschine vom Typ Tupolew Tu-154 ging am Sonntag über dem Schwarzen Meer verloren. An Bord waren unter anderen 64 Sänger und Tänzer vom Alexandrow-Armeechor, wie das russische Verteidigungsministerium am Sonntag mitteilte. Der Armeechor sollte nach Syrien fliegen, um auf der russischen Luftwaffenbasis bei Latakia ein Konzert zu geben.