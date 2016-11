Real und Juve qualifiziert

Die Spanier gewannen einen Spieltag vor dem Ende der Gruppenphase mit 2:1 bei Sporting Lissabon. Auch Juventus Turin ist durch, genauso wie der englische Meister Leicester City. Außerdem ist der AS Monaco durch den 2:1-Erfolg gegen Tottenham Hotspur weiter. Zuvor hatten sich Bayern München, Borussia Dortmund, der FC Arsenal, Paris St. Germain und Atletico Madrid qualifiziert.

Gruppe E:

ZSKA Moskau - B. Leverkusen 1:1

Tore: 0:1 Volland (16.), 1:1 Natcho (75., Foulelfmeter)

AS Monaco - Tottenham 2:1

Tore: 1:0 Sidibé (48.), 1:1 Kane (52., Foulelfmeter), 2:1 Lemar (53.)



Gruppe F:

Sp. Lissabon - Real Madrid 1:2

Tore: 0:1 Varane (29.), 1:1 Adrien Silva (80., Foulelfmeter), 1:2 Benzema (87.)

Rote Karte: João Pereira (Lissabon)

B. Dortmund - Legia Warschau 8:4

Tore: 0:1 Prijovic (10.), 1:1 Kagawa (17.), 2:1 Kagawa (18.), 3:1 Sahin (20.), 3:2 Prijovic (24.), 4:2 Dembele (29.), 5:2 Reus (32.), 6:2 Reus (52.), 6:3 Kucharczyk (57.), 7:3 Passlack (81.), 7:4 Nikolic (83.), 8:4 Reus (90.+3)



Gruppe G:

Leicester City - FC Brügge 2:1

Tore: 1:0 Okazaki (4.), 2:0 Mahrez (30., Foulelfmeter), 2:1 Izquierdo (52.)

FC Kopenhagen - FC Porto 0:0



Gruppe H:

Din. Zagreb - Olympique Lyon 0:1 Tor: 0:1 Lacazette (72.)

FC Sevilla - Juventus Turin 1:3

Tore: 1:0 Pareja (9.), 1:1 Marchisio (45.+2, Foulelfmeter), 1:2 Bonucci (84.), 1:3 Mandzukic (90.+4) Gelb-Rote Karte: Vazquéz (Sevilla)

Superstar Cristiano Ronaldo glänzte bei seiner Rückkehr zu seinem Jugendklub Sporting Lissabon zwar nicht als Torschütze, bereitete beim 2:1 (1:0)-Erfolg jedoch den ersten Treffer durch Rapahël Varane (29.) vor.

Den sicher geglaubten Sieg schien Real leichtfertig aus der Hand zu geben, als Adrien Silva per Handelfmeter zum Ausgleich traf (81.). Doch Karim Benzema drehte das Spiel noch zugunsten Reals. Sportings João Pereira (64.) war zuvor nach einer Tätlichkeit vom Platz geflogen. In der Gruppe F belegt Madrid trotz des Sieges allerdings nur den zweiten Platz hinter Bundesligist Borussia Dortmund.

Nach einem furiosen 8:4 (5:2)-Kantersieg gegen Legia Warschau fährt der BVB demnach als Gruppenerster zum abschließenden Topspiel bei Titelverteidiger Real am 7. Dezember. Der von Kapitän Marco Reus angeführte Bundesligist war schon vor dem 5. Spieltag für das Achtelfinale der Champions League qualifiziert.

Der überragende Reus traf gleich dreimal (32./52./90.+3), die weiteren Treffer für den BVB erzielten am Dienstagabend Shinji Kagawa (17./18. Minute), Nuri Sahin (20.), Ousmane Dembelé (29.) und Felix Passlack (81.) mit seinem ersten Tor in der Königsklasse.

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat zwar einen Sieg bei ZSKA Moskau verschenkt, zieht nach dem 1:1 (1:0) aber als Gruppen-Zweiter ins Achtelfinale ein. Die Werkself ging durch ein Tor von Kevin Volland (16. Minute) in Führung, musste aber vor rund 24.000 Zuschauern durch einen Foulstrafstoß von Bebars Natcho (77.) noch den Ausgleich hinnehmen.

Da Tottenham Hotspur bei AS Monaco zeitgleich mit 1:2 verlor, stand Bayer Leverkusen bereits am 5. Spieltag als Zweiter der Gruppe E fest. Dem in der englischen Premier League auf den 14. Platz abgerutschten Meister Leicester gelang gegen Bruges ein Traumstart.

Shinji Okazaki traf in der 5. Minute, noch vor der Pause traf Riyad Mahrez per Foulelfmeter (30.). Die Belgier schafften nur noch der Anschluss durch José Izquierdo (51.). Leicester ist auch vom FC Porto nicht mehr von der Spitze zu verdrängen.

Die Iberer kamen beim FC Kopenhagen nicht über ein 0:0 hinaus und haben als Tabellenzweite das Weiterkommen in Gruppe G noch nicht sicher. Der italienische Meister Juventus Turin setzte sich währenddessen beim FC Sevilla mit 2:1 (1:1) durch und steht im Achtelfinale.

Sevilla ging durch Nicolas Pareja in Front (9.), ehe Claudio Marchisio per Foulelfmeter (45.+2), Leonardo Bonucci (84.) und Mario Mandzukic (90.+4) Juves Sieg perfekt machten. Olympique Lyon siegte bei Dinamo Zagreb mit 1:0 (0:0) und hat in zwei Wochen gegen Sevilla ein Endspiel um das Weiterkommen.