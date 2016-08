Riesen-Stau auf der A6

Am Donnerstagnachmittag kam es zu einem riesigen Stau auf der Autobahn A6, der sich über 15 Kilometer zog.

Grund dafür war ersten Angaben nach eine Massenkarambolage zwischen sieben Autos. Im Nachhinein stellte sich laut Angaben der Polizei heraus, dass es sich um einen Auffahrunfall gehandelt habe.

Bei einem Überholmanöver eines Lkws fuhr ein Pkw auf den Lastwagen auf. Drei weitere Wagen wurden in den Auffahrunfall verwickelt. Insgesamt waren also nur vier Autos in den Unfall involviert.

Laut Polizei gab es keine Schwerverletzten.