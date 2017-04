Sorgen um Elton John

Wegen einer "gefährlichen und ungewöhnlichen bakteriellen Infektion" hat der 70-jährige Musiker seine geplanten Konzerte in Las Vegas und im kalifornischen Bakersfield abgesagt, teilte seine PR-Vertretung Murray Chalmers am Montag mit.

Die Infektion sei "potenziell tödlich", John ist aber offenbar auf dem Weg der Besserung. Derzeit erholt er sich auf Anraten seiner Ärzte zu Hause in Großbritannien. Elton John habe nach dem Abschluss seiner Lateinamerika-Tournee auf dem Rückflug von Santiago de Chile nach London am 10. April plötzlich Krankheitssymptome gezeigt, erklärte seine PR-Vertretung weiter.

Demnach verbrachte er die ersten beiden Nächte auf der Intensivstation. "Infektionen dieser Art sind selten und in einigen Fällen tödlich", erklärte Murray Chalmers weiter. Nach einem längeren Aufenthalt im Krankenhaus sei der Musiker seit Samstag wieder zu Hause, müsse sich aber auf Rat seiner Ärzte noch ausruhen.

Zu seinem Londoner Konzert am 3. Juni werde Elton John wieder auf der Bühne zurück erwartet. am 13. Juni tritt er in Luxemburg auf.

In einer Erklärung entschuldigte sich Elton John bei seinen "unglaublichen und treuen" Fans und dankte den Ärzten und Klinikmitarbeitern. Der Musiker verkaufte während seiner langen Bühnenkarriere mehr als 250 Millionen Alben. Er lebt mit seinem Ehemann David Furnish zusammen, mit dem er seit 2014 verheiratet ist und zwei Kinder hat.