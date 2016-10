Waffenruhe in Aleppo bis Samstag

Russland will nach UN-Angaben die Feuerpause in der syrischen Stadt Aleppo bis Samstag einhalten. Dies teilte das UN-Büro für humanitäre Hilfe (Ocha) am Donnerstag in Genf mit.

Zuvor hatte bereits die syrische Armee angekündigt, die Waffenruhe von jeweils elf Stunden pro Tag bis Samstag zu verlängern. Die humanitäre Feuerpause für die umkämpfte Metropole begann am Donnerstag und dauert von 08.00 Uhr morgens (Ortszeit, 07.00 Uhr MESZ) bis 19.00 Uhr (Ortszeit) abends.

Schon seit Dienstagmorgen gab es indes keine Luftangriffe auf Aleppo. Die Feuerpause soll Zivilisten die Flucht aus der Stadt ermöglichen. Außerdem waren die Rebellen im Ostteil dazu aufgefordert, ihre Waffen niederzulegen. Acht humanitäre Korridore sollten eingerichtet werden.

Russland erklärte dazu, sechs davon seien für Zivilisten und zwei für Rebellen gedacht, die sich ergeben wollen. Der Osten Aleppos wird von Rebellen kontrolliert, der Westen von den Regierungstruppen. Seit mehreren Wochen versucht die syrische Führung mit militärischer Unterstützung Russlands, die Metropole wieder vollständig unter ihre Kontrolle zu bringen.