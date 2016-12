Auto gestohlen, Fahrer betrunken

Das Auto wurde "auf eigenartige Weise gesteuert", deshalb sahen sich die Beamten die Sache näher an. Der Fahrer leistete den Anweisungen der Polizei aber keine Folge und flüchtete.

Daraufhin verfolgten die Beamten das Auto über einen Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in Richtung Autobahn. Unterwegs stieß der flüchtige Fahrer mehrmals gegen geparkte Autos und Verkehrsschilder. Die Fahrt ging Richtung Autobahn, wo es der Streife gelang. das Auto auszubremsen. Der flüchtige Fahrer stieß aber gegen das Polizeiauto, was dabei leicht beschädigt wurde, und entkam dadurch wieder.

Schließlich endete die Fahrt in einem Verkehrsschild in der rue du Moulin in Schifflingen. Der Fahrer war "total betrunken" und kam in Passagearrest. Es stellte sich heraus, dass der Mann das Auto mittels gestohlener oder aber gefundener Fahrzeugschlüssel entwendet hatte.