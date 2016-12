"Beschützt die Whistleblower"

Deltour, Halet und Perrin hatten viel Unterstützung am Montagmorgen in der luxemburgischen Hauptstadt. Zahlreiche Männer und Frauen waren gekommen, um einen Strafablass zu fordern. "Beschützt die Whisteblower, nicht die Steuervermeider", war so beispielsweise auf einem Band zu lesen.

Um 15 Uhr ging es los im Luxemburger Gerichtsgebäude. Die beiden Whistleblower Antoine Deltour und Raphael Halet gehen in Berufung gegen ihre Strafe. Deltour war in erster Instanz zu zwölf Monaten Haft auf Bewährung und 1500 Euro Geldbuße verurteilt worden.

Gegen seinen Buchhalter-Kollegen Raphaël Halet verhängte das Gericht eine Bewährungsstrafe von neun Monaten und eine Geldbuße von 1000 Euro. Der französische Journalist Edouard Perrin wurde vom Vorwurf der Anstiftung zum Diebstahl freigesprochen.

Die beiden Whistleblower hatten dem Journalisten Dokumente von ihrem damaligen Arbeitgeber PwC weitergereicht. Sie hatten somit fragwürdige Steuerdeals internationaler Konzerne mit den Luxemburger Finanzbehörden enthüllt.