Mit zuviel Alkohol am Steuer

In Düdelingen in der route de Luxembourg, fiel einer Polizeipatrouille ein Fahrzeug auf, weil es in Schlangenlinien fuhr. Der Fahrer bemerkte das Blaulicht und die Sirene der Polizei erst nach etlichen Metern.

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann unter starkem Alkoholeinfluss stand und die technische Kontrollbescheinigung abgelaufen war. Des Weiteren sind die fälligen Autosteuern seit Juli 2016 nicht mehr bezahlt worden.

Der Alkoholtest fiel positiv aus und der Führerschein war weg.