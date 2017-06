Kran stürzt um - ein Leichtverletzter

Gegen kurz nach 10h30 stürzte bei Kalborn ein Motorradfahrer und zog sich dabei Verletzungen zu. Gegen 11h30 wurde eine Fußgänger vor dem Cora in Foetz von einem Auto erfasst und leicht verletzt.

Etwa zur gleichen Zeit stürzte in der Grand-Rue in Roeser ein Motorradfahrer und zog sich bei dem Unfall ebenfalls leichte Verletzungen zu. Gegen 14h30 stürzte in Goebelsmühle in der Nähe des Bahnhofs ein Kran um. Eine Person wurde dabei leicht verletzt.