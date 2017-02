Green Day in Luxemburg

Mehr als 75 Millionen Alben hat Green Day verkauft, seit der Hit "When I Come Around" sie vor 20 Jahren in den Musik-Mainstream beförderte. Ihre Musik ist rasend und doch melodisch, die Gitarren dröhnen, das Schlagzeug hetzt. Am 12. Juni geben die Punkrocker Green Day ein Konzert in Luxemburg in der Rockhal.

Im Oktober 2016 brachten sie ihr neues Album "Revolution Radio" raus.

Am Freitag um 10 Uhr startet der Vorverkauf ( ► Link