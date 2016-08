Gerard Lopez spendet 400.000 Pfund an die Tories

Der Luxemburger Geschäftsmann Gerard Lopez hat der Konservativen Partei aus Großbritannien eine Spende über 400.000 Pfund zukommen lassen. Das geht aus Veröffentlichungen der britischen "Electoral Commission" hervor wie die britische Zeitungberichtet. Die Spende sei kurz vor dem Brexit-Referendum erfolgt, berichtet die Zeitung.Gerard Lopez stand unter anderem dem Formel 1 Rennstall Lotus vor. Wie derberichtet tauchen die Unternehmen von Gerard Lopez "extensiv" in den Panama Papers auf. Aus diesem Grund werde nun die Frage diskutiert ob die Partei es tatsächlich ernst meine mit dem Kampf gegen Offshore Geldgeschäfte, meint

Zur Erinnerung: Die Panama-Papers sind eine Sammlung von geleakten Dokumenten die belegen, dass Unternehmen aus der ganzen Welt und unter Mithilfe namenhafter Banken, über die Anwaltskanslei Mossack Fonseca, Niederlassungen in Panama gegründet haben. Der Guardian ist ein Partner des Journalisten-Netzwerkes ICIJ, das für die Enthüllungen verantwortlich ist.

Den Panama Papers zufolge, kontrollierte Lopez über ein Unternehmen auf den Britischen Jungferninseln mit namen "Gravity Sport Management Limited", schreibt. Bevor die Firma im letzten Jahr in Konkurs ging habe die Firma die Karriere von Formel 1-Piloten wie Romain Grosjean verwaltet.Eine Firma in Panama zu Gründen ist allerdings per se nicht illegal. Wie deranmerkt gibt es keinen Hinweis darauf, dass Gerard Lopez sich etwas hat zu Schulden kommen lassen.

Vielmehr beschäftigt sich die Politik nun mit den Empfängern der Spende. Der Abgeordnete der Labour-Partei Jonathan Ashworth sagte laut Guardian: "Das wirft ernste Fragen für die Regierung von Theresa May auf, wenn sie weiterhin Steuerflucht von Reichen tolerieren und dabei versagen ernstzunehmende Bedenken der Öffentlichkeit bezüglich von Steueroasen anzugehen. Gewöhnliche Menschen und die Verwaltungen tragen die Kosten."

Den Veröffentlichungen der "Electoral Commission" - die unter anderem die Finanzierung der Parteien überprüft - zufolge haben die "Labours" im zweiten Quartal 6.186.695 Pfund erhalten, die "Tories" 4.321.937 Pfund, schreibt derLopez Spende gehört zu den größeren Spenden aus der Berichtsperiode. Die größte Spende kommt lautvon Lord Sainsbury der jeweils rund zwei Millionen Pfund an Labour und an die "Liberal Democrats" überwies. Große Spenden erhält die Labour vor allem von Gewerkschaften.Gegenüber demsagte ein Sprecher von Gerard Lopez: "Herr Lopez hat signifikante Summen im Vereinten Königreich investiert, Arbeitsplätze geschaffen und Steuereinnahmen generiert. Herr Lopez bezahlt die volle Summe an Steuern die er gesetzlich zu zahlen hat."Auf Nachfrage von Tageblatt.lu wollte Gerard Lopez nicht zum-Artikel Stellung nehmen.