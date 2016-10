Diebstahl und Handgreiflichkeiten

Montagnacht meldete ein Mann einer Polizeidienststelle in Luxemburg-Stadt den Diebstahl seines Mobiltelefons. Der Mann hatte eine Frau unter Verdacht, mit der er an dem Abend in einer Bar zusammen gewesen war.

Die Polizei fand diese Frau kurze Zeit später am Bahnhof in Luxemburg-Stadt. Erst nach längeren Diskussionen folgte die Verdächtige der Polizei auf die Dienststelle. Sie gab an, nichts mit dem Diebstahl des Telefons zu tun zu haben. Nach der Befragung, weigerte sich die Frau nach Hause zu gehen: Sie wurde immer hysterischer und wollte von den Polizisten nach Hause gebracht werden.

Als sie schlussendlich nach draußen begleitet werden konnte, drehte sich die Frau plötzlich und verpasste einem der Beamten einen Schlag. Darauf folgte ein Handgemenge, worauf die Frau in Handschellen gelegt wurde. Der angegriffene Beamte wurde an der Schulter verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme der Frau an. Sie wurde heute morgen dem Untersuchungsrichter vorgeführt.