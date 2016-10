Flüge in die Grauzone

Fünf Menschen sterben bei einem Flugzeugabsturz auf Malta. Das Flugzeug gehört "CAE-Aviation". Das Unternehmen auf Findel wirbt weltweit für seine ausgereifte Aufklärungstechnik an Bord seiner Propellerflugzeuge. Ob elektronische oder visuelle Überwachung, alles ist möglich.

Auch der Luxemburger Staat profitiert von den Flugzeugen. Seit mehreren Jahren kooperiert man. Die Maschinen fliegen dann im Auftrag des Verteidigungsministeriums Überwachungsflüge, so wie z.B. bei der "Operation Atlanta" zur Bekämpfung von Piraten im Golf von Aden 2009.

Zuletzt wurden eine Maschine im Auftrag von Luxemburg beim EU-Militäreinsatz "EUNAVFOR MED" gegen libysche Schleuserbanden eingesetzt. Dazu wurde ein Aufklärungsflugzeug auf Sizilien stationiert.

Aber, "CAE Aviation" bietet noch mehr. Auf der Webseite ( ► Link ) wirbt das Unternehmen für "militärische Fallschirmsprünge aus allen Höhen und Tiefen, Tag und in der Nacht. Trainings finden auf dem L'Aérodrome de Lapalisse bei Périgny in der Auvergne.

Das Flugfeld ist bei der französischen Armee sehr beliebt. Dort trainieren neben Spezialeinheiten auch der französische Auslandsgeheimdienst DGSE immer wieder.

Der Absturz auf Malta wirft Fragen auf. Warum betont das Wirtschaftsministerium am Montag, dass es sich nicht um einen Flug unter Luxemburger Mandat handelt? Erst auf Nachfrage wird bestätigt, dass es sich bei den Opfern nicht um Luxemburger handelt.

"CAE Aviation" reagierte am Montagmittag auf Unglück mit einer kurzen Mitteilung. Man bedauere den Absturz. Die Familien der Opfer haben jetzt Vorrang. Darum kommuniziere man derzeit keine weiteren Details. Das Unternehmen bestätigt, dass es sich um keinen Flug für Frontex oder den Luxemburg Staat handelte. Für wen das Unternehmen flog, wird aber nicht mitgeteilt.

Warum reagierte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini so schnell auf den Absturz? Sie betonte, dass es keine Verbindung zu Aktivitäten der Europäischen Union gab. Handelte es sich um eine Geheimoperation?

Die Insassen der Fairchild Metroliner seien im Auftrag des französischen Zolls unterwegs gewesen, um sich vor der Küste Libyens einen Überblick über die Schlepper- und Schmugglerrouten nach Europa zu verschaffen, teilte die maltesische Regierung mit.

Frankreichs Regierung bestätigte, dass es sich um eine französische Beobachtermission im militärischen Sinne handelte. Damit kann viel gemeint sein. Die Flieger der Firma aus Luxemburg wurden bereits öfters in Libyen gesichtet. Dabei ging es jedesmal um andere Operationen.

Neben Deals mit dem Luxemburger Staat, hat "CAE Aviation" auch Verträge mit dem französischen Verteidigungsministerium. Auszüge findet man unter "achats.defense.gouv.fr" ( ► Link ).

Ob französischer Auslandsgeheimdienst DGSE, militärischer Nachrichtendienst DRM oder französische Sonderkommandos, kurz COS (Commandement des opérations spéciales); immer wieder taucht die Firma "CAE Aviation" auf.

Mehrmals in der Vergangenheit berichteten französische Medien von Geheimoperationen in Libyen. Dabei wird auch das Unternehmen aus Luxemburg genannt. Auslöser war ein auf Flugzeuge spezialisierter Blogger. Er enthüllte im Februar 2016, dass französische Spezialeinheiten ( ► Link ) unter dem COS-Kommando Flugzeuge von "CAE Aviation" von und nach Libyen flogen.Die Maschine mit der Registrierung N123LH ( ► Link ) flog jedesmal von Malta aus in das Krisenland in Nordafrika.