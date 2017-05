F91 gewinnt Coupe de Luxembourg

Klarer Erfolg des F91 im Pokalfinale gegen Fola Esch. Die Düdelinger gewinnen das Spiel mit 4:1.

Der F91 erringt nach der Meisterschaft somit seinen zweiten Titel der Saison.

Der F91 ging in der 42 Minute durch Jordanov mit 1:0 in Führung. Den Eschern gelang in Minute 52 der zwischenzeitliche Ausgleich durch ein Tor von Rodrigues. Stolz, Turpel und Ibrahimovic schossen den F91 dann mit drei Toren in den Minuten 72, 81 und 88 vor 1.989 Zuschauern zum Pokalgewinn.