Trump kündigt Ausstieg aus Freihandel an

Donald Trump nannte sechs Sofortmaßnahmen für die Zeit nach seiner Vereidigung am 20. Januar. Dazu zählen auch die Rücknahme von Maßnahmen zur Förderung erneuerbarer Energien und schärfere Kontrollen von Arbeits-Visa. "Meine Agenda beruht auf einem einfachen Kernprinzip: Amerika zuerst", sagte Trump. Das geplante Zwölf-Länder-Abkommen TPP sei eine "potenzielle Katastrophe für unser Land", sagte der Rechtspopulist.

"Stattdessen werden wir gerechte, bilaterale Handelsverträge vereinbaren, die Arbeitsplätze und Industrien zurück nach Amerika bringen." Noch am ersten Tag werde er eine entsprechende Absichtserklärung zum Rückzug aus dem Abkommen vorlegen, sagte Trump. Damit würde er ein Wahlkampfversprechen umsetzen, mit dem er vor allem bei der wirtschaftlich bedrängten Arbeiterschaft der USA Anklang fand. Das transpazifische Handelsabkommen TPP zwischen zwölf Pazifik-Anrainerstaaten sollte nach bisherigem Stand eigentlich noch vor Ende der Amtszeit von Präsident Barack Obama im Januar vom Kongress in Washington ratifiziert werden. Zusammen stehen diese Länder für rund 40 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung.

Trump kündigte in der Videobotschaft zudem eine Abkehr von Obamas Energiewende und eine Rückbesinnung auf die Förderung fossiler Energieträger an. "Ich werde die arbeitsplatzvernichtenden Restriktionen bei der Produktion von Energie in Amerika abschaffen und dadurch viele Millionen gut bezahlter Jobs schaffen", sagte Trump. Namentlich nannte er die von Obama aus Umwelt- und Klimaschutzgründen erlassenen Beschränkungen bei der Kohleförderung und bei der Gewinnung von Energie aus Ölschiefer.

Das Arbeitsministerium will der künftige Präsident zur strengen Überprüfung von Missbräuchen bei Arbeitsvisa für Ausländer anweisen; derartiger Missbrauch schade "dem amerikanischen Arbeiter". Die Bürokratie will Trump bekämpfen, indem er für jede neu erlassene Regelung zwei bestehende streichen will. Für hochrangige Amtsträger der Regierung solle künftig eine fünfjährige Karenzzeit vor einem Wechsel in einen Lobbyistenjob gelten. Das Verteidigungsministerium will er anweisen, einen umfassenden Plan zum Schutz der sicherheitsrelevanten IT-Infrastruktur vor ausländischen Hackerangriffen auszuarbeiten.

Bei den angekündigten Schritten handelt es sich um Maßnahmen, die Trump als Präsident per Dekret durchsetzen kann, ohne die Zustimmung des Kongresses einholen zu müssen. Keine Erwähnung fanden in Trumps Videobotschaft einige jener Versprechen, mit denen er im Wahlkampf die größte Aufmerksamkeit erregt hatte - etwa den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko, die Abschiebung von Millionen illegalen Einwanderern, Einreisebeschränkungen für Muslime und die Rücknahme von Obamas Gesundheitsreform.

Sei der Wahl vor zwei Wochen hatte sich Trump weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und interne Gespräche mit Anwärtern für wichtige Regierungsposten geführt. Noch für diese Woche werden weitere wichtige Nominierungen für sein Spitzenteam erwartet.