Eric Lux vs. Flavio Becca

Laut der Beraterungsfirma von Eric Lux, sei das Schlusswort in dieser Affäre noch nicht gesprochen. "Das Urteil aus zweiter Instanz würde das Urteil des Handelsgrichtes vom Februar 2016 nicht für rechtsgültig erklären, vor allem was den 'Fond' der Affäre angeht", teilte die Beratungsfirma in einem Schreiben mit.

2010 waren Vermögensteile von Promobe Finance (Becca) und Ikodomos Holding (Lux) in die Ivestmentfirma Olos Fund geflossen. Es geht in dem Rechtsstreit vor allem die die Aufteilung der Vermögenswerte. Den Großteil der Grundstücke steuerte angeblich Flavio Beccas Gesellschaft bei. Die Rede ist von einem Verhältnis 9:1. Dies stellte Eric Lux jedoch später in Frage. Er beanspruche rund 50 Prozent der von Promobe Finance in den Fonds eingebrachten Vermögenswerte. Lux zufolge sei seine Ikodomos Finance Besitzerin dieser 50 prozentigen Anteile geworden. Was die Gegenseite jedoch bestritt.

Die Beratungsfirma ist der Ansicht, dass das Berufungsgericht nicht über den "Fond" der Affäre geurteilt hat. "Im Urteil geht nirgendow die Rede davon, dass Ikodomos Holding Flavio Becca nun ausszahlen muss", heißt es in dem Schreiben. Darüber hinaus wird Eric Lux mit den Wörten "Ich habe des vollste Vertrauen in die Justiz", zitiert.

Der Pressesprecher von Flavio Becca, Serge Estgen, sieht dies aber anders. Laut ihm sein die Affäre nun geklärt. "Mit diesem Urteil hat das Berufungsgericht nun über zwei Punkte, die von der Gegenpartei angefochten wurden, entschieden. Die Eigentumsverhältnisse der Immobilien, die die Familie Becca in den Olos Fund eingebracht haben, sind somit geklärt. Auch habe das Urteil aus erster Instanz Bestand", so Estgen. Was das Presseschreiben der Beratungsfirma von Eric Lux angeht erklärt der Pressesprecher, dass hier eine falsche Interpretation des Urteils gemacht wurde: "Ich habe den Eindruck, dass die Gegenpartei das Urteil nicht verstanden hat".