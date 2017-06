Trump wird Ausstieg verkünden

Trump will um 15.00 Uhr Ortszeit (21.00 Uhr MESZ) im Weißen Haus ein Statement zu dem Abkommen abgeben, in dem sich 195 Staaten zum Kampf gegen die globale Klima-Erwärmung zusammengeschlossen hatten.

Laut AP werde Trump seinen Schritt damit begründen, dass der Vertrag schlecht für US-Arbeitnehmer sei und dass sein Vorgänger Barack Obama ihn unzureichend verhandelt habe, hieß es weiter.

Bisher war unklar, ob Trump einen formalen Ausstieg aus dem Paris-Abkommen anstrebt, was drei Jahre dauern könnte, oder ob er mit seinem Land die zugrundeliegende Klimarahmenkonvention verlassen will. Letzteres wäre binnen eines Jahres zu bewerkstelligen, aber auch der weitreichendere Schritt. In diesem Fall wären die USA an weiteren Klimagesprächen nicht mehr beteiligt worden.