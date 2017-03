Gehälter und Stahl

Mit 1,55 Millionen Dollar erhielt Lakshmi Mittal, Präsident und Geschäftsführer der Gruppe, das höchste Gehalt. Das ist ein leichter Rückgang verglichen mit den 1,75 Millionen Dollar des Vorjahres. Dies geht aus dem am Mittwoch veröffentlichten Jahresbericht des Konzerns hervor.

Doch auch wenn Lakshmi Mittal etwas weniger Gehalt erhielt als im Vorjahr, so war es doch ein gutes Jahr für den Stahlbaron. Zusätzlich zum Gehalt erhielt er noch etwas mehr als eine halbe Million Aktien-Optionen (Performance Share Units). Das sind mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr.

Vor allem aber dürfte Lakshmi Mittal sich über den Anstieg des Aktienkurses im letzten Jahr gefreut haben. Am Anfang des Jahres 2016 war eine ArcelorMittal-Aktie 2,96 Euro wert. Am heutigen Mittwoch lag ihr Wert bei rund 8,7 Euro. Der Preis eines Wertpapiers hat sich innerhalb von 14 Monaten also fast verdreifacht. Und Lakshmi Mittal ist Hauptaktionär des Konzerns.

Die beiden Luxemburger im Verwaltungsrat von ArcelorMittal, Jeannot Krecké und Michel Wurth, erhielten letztes Jahr je 153.000 Dollar für ihre Arbeit. Das ist leicht weniger als im Vorjahr. Der neue US-Handelsminister ( siehe Artikel ), Wilbur Ross, erhielt 171.000 Dollar.

Zu den weiteren Mitgliedern des Verwaltungsrates zählen: Vanisha Mittal Bhatia, Narayanan Vaghul, Suzanne P. Nimocks, Lewis B. Kaden, Bruno Lafont, Tye Burt, Antoine Spillmann, Karen Ovelmenund Karel de Gucht.