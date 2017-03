Ölleck bei Goodyear entdeckt

Beim Reifenhersteller Goodyear ist am Freitagnachmittag ein Ölleck entdeckt worden. Auf der Oberfläche des Abwassersystems befand sich ein Ölfilm. Die Feuerwehr des Unternehmens richtete zusätzliche Schranken zur bereitsbestehenden Absperrung ein, um ein Austreten des Ölfilms zu verhindern.

"Kein Öl konnte in den angrenzenden Fluss Attert eintreten", versichert Goodyear-Sprecher Jean-Paul Bruck. "Zu keinem Moment wurde die erlaubte Höchstgrenze an Kohlenwasserstoff im Abwasser überschritten."

Am Samstagmorgen hat Goodyear zusammen mit dem Wasserwirtschaftsamt die Untersuchungen nach dem Ursprung des Öllecks fortgeführt. Inzwischen sei kein weiterer Ölfilm an der Oberfläche aufgetaucht, so Bruck.